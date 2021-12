O Estado angolano apreendeu até à data cerca de 13 mil milhões de dólares em bens e valores retirados do erário público, dos quais cerca de metade no estrangeiro: pouco mais de dois mil milhões USD em Portugal e 1,9 mil milhões na Suíça. Na Holanda, Luxemburgo, Chipre, Bermudas, Singapura, Mónaco e Reino Unido foram apreendidos valores inferiores a mil milhões. Deste valor, apenas 359 milhões USD foram entregues voluntariamente ao abrigo da Lei do Repatriamento de Recursos Financeiro de Junho de 2018.

Os dados foram avançados hoje pela directora do Serviço Nacional de Recuperação de Activos (SENRA), Eduarda Rodrigues, durante a apresentação do projecto PRO.REACT (Apoiar o Fortalecimento do Sistema Nacional de Confisco de Activos em Angola).

Quase sete mil milhões (6,8 milhões de dólares), revelou Eduarda Rodrigues citada pela Lusa, dizem respeito à apreensão e ou arresto de bens móveis e imóveis apreendidos em Angola, constituídos com fundos públicos ou com vantagens do crime, incluindo fábricas, supermercados, edifícios, imóveis residenciais, hotéis, participações sociais em instituições financeiras e em diversas empresas rentáveis, material de eletricidade, etc.

Alguns destes bens foram já alocados a serviços públicos, incluindo tribunais, Instituto Nacional de Oftalmologia e Instituto Nacional de Sangue permitindo uma poupança anual de rendas no valor de 12,6 milhões de dólares, segundo a directora do SENRA .

Eduarda Rodrigues indicou também que até ao momento foram entregues voluntariamente ou recuperados definitivamente a favor do Estado angolano (sem processos judiciais em curso), 5,3 mil milhões de dólares em dinheiro e bens.

Em termos monetários, a quantia ascende a 2,7 mil milhões de dólares, dos quais apenas 359 milhões de dólares foram entregues voluntariamente.