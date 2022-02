Especialista em Finanças Públicas calcula que os gastos do Estado para manter o pleno funcionamento dos três conhecidos órgãos de Talatona é superior ao valor avançado pelo MINTTICS ao nosso semanário. Em virtude do seu entendimento, interlocutor defende que se deve proceder, urgentemente, ao processo de privatização dos meios.

De Agosto de 2020 até ao momento, anualmente, em média, o Governo angolano gasta 286 milhões de kwanzas (536 mil dólares) com a TV Zimbo, Rádio Mais e jornal O País, mediante recursos extraordinários do Tesouro, revelou, em exclusivo ao Novo Jornal, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS), na qualidade de fiel depositário desses órgãos de comunicação social.

A TV Zimbo sozinha, avança o MINTTICS, recebe por ano um acumulado de 202 milhões Kz (377 mil dólares), a fim de cobrir as suas despesas, enquanto à Rádio Mais e ao jornal O País são entregues pelo Tesouro 84 milhões Kz (157 mil dólares) para atender aos custos de ambas as empresas, totalizando, assim, os já mencionados 286 milhões Kz.

As despesas totais destas firmas de comunicação social privadas, que transitaram para a esfera pública em Julho de 2020, começaram a sair dos cofres públicos em Agosto daquele ano, quando a Procuradoria-Geral da República (PGR) constituiu o MINTTICS como fiel depositário dos três órgãos, no âmbito da recuperação de activos, já que os meios foram alegadamente edificados com esforço financeiro do Estado angolano.

Ao NJ, o MINTTICS detalhou que a Rádio Mais, o jornal O País, ambos do Grupo Media Nova, e a TV Palanca, esse último que também passou para alçada do Estado em 2020, são empresas que, na altura do arresto, se encontravam com "enormes desafios financeiros e técnicos, "e sendo o Estado uma entidade de bem, que sempre foi e o é", "viu-se obrigado a apoiá-las financeiramente, mediante recursos extraordinários do Tesouro, porém considerando as limitações e os privilégios do TPE [Titular do Poder Executivo]".

