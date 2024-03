Esta avaria, que teve lugar este fim-de-semana, permitiu, durante horas, o levantamento ilimitado de dinheiro das contas sem que para isso existissem fundos para cobertura, tendo a falha permitido, segundo o banco, mais de 500 mil levantamentos irregulares.

Segundo os media do país, durante a falha, alegadamente criada no decurso de uma operação de inspecção de rotina no sistema - embora alguns relatos apontem para um ataque informático -, foram observadas longas filas nos ATM, que rapidamente esgotaram.

Sem esse limite imposto pela quantidade de notas existentes nas máquinas, o buraco no Banco Comercial da Etiópia, que tem 40 milhões de clientes, poderia ter sido substancialmente maior.

Os primeiros a dar conta da falha no sistema foram estudantes de uma universidade em Adis Abeba, tendo, depois, através das redes sociais, o filão sido aproveitado de forma geram no país.

Agora, segundo juristas ouvidos pela imprensa, o banco terá de recorrer à justiça para tentar recuperar o dinheiro, até porque vai poder aceder aos dados dos que "aproveitaram" o deslize informático.