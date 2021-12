Apesar de quente, expositores e visitantes não arredam pé do certame que vai até ao dia 4 de Dezembro.

No exterior da FiLDA centenas de jovens espreitam para tentar uma oportunidade de emprego nas empresas que participam no evento.

Um empresário português que está a participa na FILDA e preferiu não ser identificado lamentou que o pavilhão esteja com altas temperaturas, situação que, segundo ele, deveria ser acautelada pela organização.

"Lamento o facto. Sei que a FILDA é o maior evento comercial de dimensão internacional em Angola, e a situação da climatização do espaço devia ser acautelada pela organização do certame, visto que Luanda é uma cidade muito quente", disse o empresário que participa pela primeira vez na FILDA.

Gabriela Cardoso, expositora da empresa JS Comercial, não desgrudava do pequeno ventilador que o Novo Jornal encontrou no seu stand. A portuguesa lamentou que o clima esteja demasiado quente mas ainda assim espera conseguir vender os seus produtos - bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

Gabriela Cardoso diz ser a primeira vez que a JS comercial participa na FILDA e quer encontrar boas parcerias.

Na praça da alimentação o cenário não é diferente, vários clientes reclamam da alta temperatura que se verifica no local.

Apesar de ser um espaço vasto, ainda assim as altas temperaturas que se fazem sentir nesta época do ano criam desconfortos a quem lá se desloca.

Sobre essa questão o Novo Jornal tentou na FILDA ouvir as explicações da empresa organizadora da feira, a Eventos Arena, mas o presidente do Conselho de Administração, Bruno Albernaz, que fazia as honras da casa a diversos membros do aparelho do Estado, não se encontrava disponível no momento

A FILDA junta anualmente, e há mais de 30 anos, empreendedores nacionais e internacionais dos variados continentes para expor produtos e serviços, assim como estabelecer parceiras.

Estão presentes na 36.ª edição da FILDA 90 % de empresas nacionais e 10% de empresas internacionais.

O preço dos bilhetes de acesso à FILDA 2021 está fixado em 2.000 kwanzas. Portugal e Itália são os únicos países que participam de forma oficial na FILDA.

De recordar que a 36ª edição da FILDA deveria ter-se realizado em 2020, mas acabou cancelada devido à pandemia da Covid-19.

A Feira Internacional de Luanda é realizado anualmente desde 1983.