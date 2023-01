O Novo Jornal errou - FLY Angola tem estado a operar para as províncias

A Fly Angola tem estado a voar para as províncias, ao contrário do que foi avançado erradamente pelo Novo Jornal, que, com base numa notícia do Jornal de Angola, afirmou em título que a companhia angolana de aviação comercial voltava a operar no mercado nacional.