O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu a sexta revisão ao programa de ajustamento financeiro de Angola, o que significa um desembolso imediato de 748 milhões de dólares, elevando o total disponibilizado para 4,5 mil milhões USD.

A instituição liderada por Kristalina Georgieva diz que a postura política das autoridades angolanas "permanece sólida", e que o Governo se mantém comprometido com o seu plano de reformas económicas após a conclusão do programa apoiado pelo Fundo.

Na sua declaração, o FMI revela que começou a diminuir o impacto da Covid-19 na economia angolana com preços mais altos de petróleo "e medidas de contenção menos perturbantes".

"Prevê-se que o crescimento geral de Angola seja positivo em 2022 e atinja cerca de 4 por cento no médio prazo, apoiado pela implementação de reformas estruturais de reforço do crescimento planeadas", lê-se na declaração final.

"A inflação deve diminuir gradualmente a partir de 2022, à medida que a inflação global de alimentos se moderar e se o banco central mantiver políticas rígidas. Uma orientação fiscal prudente continuada, embutida nos planos orçamentários para 2022, apoiará um rápido declínio no rácio dívida pública / PIB, ao mesmo tempo que protege os principais gastos sociais e de saúde", salienta a instituição sediada em Washington, nos Estados Unidos.

A inflação atingiu este ano os 25%, mas "deverá começar a abrandar em 2022", continua o FMI.

Numa declaração, a vice-directora executiva da instituição, Antoinette Sayeh, afirma que há a necessidade da "aplicação de reformas em curso para fortalecer a governação, melhorar o ambiente de negócios e promover o investimento privado e a abertura comercial, bem como o desenvolvimento de capital humano e infraestruturas".

"O Banco Nacional de Angola apertou de forma adequada a orientação da política monetária para fazer face à inflação persistentemente elevada, que decorre principalmente de factores do lado da oferta. Com o aumento da taxa básica de juros e o crescimento moderado da moeda, espera-se que essa postura comece a reduzir a inflação no próximo ano"

No entanto, avisa o FMI, "daqui para frente, o banco central precisa de estar pronto para apertar ainda mais a política monetária, caso a inflação volte a acelerar ou as expectativas de alta inflação se consolidem".

"Os planos do BNA para a transição para um quadro de política monetária com metas de inflação e o compromisso com um regime de taxa de câmbio flexível são bem-vindos", destaca Antoinette Sayeh.

"As autoridades devem também promover as condições para o desenvolvimento mais rápido de sectores económicos chave como a agricultura, telecomunicações e finanças", refere o FMI.