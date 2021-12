O general Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino" deixou de ser accionista da Puma Energy, empresa de distribuição de combustíveis detida maioritariamente pela Trafigura.

A informação foi avançada pela agência internacional de notícias Reuters, que cita um comunicado da Cochan, a holding onde Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino" concentra as suas participações empresariais. O valor da venda dos 3% do capital detido pelo general não foi revelado.

A decisão foi tomada depois de o general 'Dino', chefe do serviço de comunicação durante a presidência de José Eduardo dos Santos (JES), ter sido alvo de sanções pelo governo dos Estados Unidos da América, que anunciou, a 9 de Dezembro, que ordenou o congelamento de todos os activos que os general tem naquele país.

Manuel Helder Vieira Dias Júnior 'Kopelipa', ministro de Estado e chefe da Casa Militar de Angola do antigo Presidente, e Isabel dos Santos, a primogénita de José Eduardo dos Santos, também foram visados pelas medidas anunciadas pelo governo de Joe Biden.

Os generais Dino e Kopelipa são definidos pelo governo norte-americano como "ex-funcionários que roubaram milhares de milhões de dólares do Governo angolano por meio de peculato".

O Departamento do Tesouro dos EUA escreveu, na altura, que os antigos homens fortes do regime de JES "conspiraram com outros indivíduos angolanos e Sam Pa, designado pelo Tesouro [alvo de sanções em Abril de 2014] para desviar o financiamento destinado a projectos de desenvolvimento de infra-estruturas, incluindo o uso de projectos fantasmas".

No documento publicado lê-se que os dois antigos dirigentes "são também suspeitos de terem desviado milhões de dólares de projectos angolanos de infra-estruturas e, em seguida, utilizarem as suas posições na economia angolana para se protegerem da possibilidade de acusações criminais".

Além disso, os EUA dizem também que "como parte de um negócio de equipamento militar, "Kopelipa" negociou com um fabricante de produtos de defesa de um país terceiro uma grande soma adicional de dinheiro para outros altos funcionários do governo angolano".

Os dois são alvo da Ordem Executiva 13818, que abrange igualmente quatro entidades detidas ou controladas pelo general "Dino": Cochan S.A., Cochan Holdings LLC, Geni SARL, e Geni Novas Tecnologias S.A.

"O Escritório de Controle de Activos Estrangeiros (OFAC) também está a designar [para ser alvo de sanções] uma entidade, Baia Consulting, detida ou controlada por Dias Júnior, e a sua mulher, Luísa de Fátima Giovetty", no âmbito desta entidade.

As sanções decretadas pelo governo norte-americano implicam que "todos os bens e interesses na propriedade destas pessoas que estejam nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos EUA estão bloqueados e devem ser informados ao OFAC.

É ainda determinado que "quaisquer entidades que pertençam, directa ou indiretamente, 50% ou mais a uma ou mais pessoas bloqueadas, também são bloqueadas", não podendo qualquer activo ser transacionado nem beneficiar de contribuições ou fornecimentos de fundos, bens ou serviços envolvendo as pessoas hoje sancionadas.

"A menos que autorizado por uma licença geral ou específica emitida pelo OFAC, ou de outra forma isenta, todas as transações por pessoas dos EUA ou dentro (ou em trânsito) dos Estados Unidos que envolvam qualquer propriedade ou interesses na propriedade de pessoas designadas ou bloqueadas são proibidas", refere o texto publicado na página da embaixada norte-americana, onde se pode ler igualmente que "as proibições incluem qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços por, para ou em benefício de qualquer pessoa bloqueada ou o recebimento de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços de qualquer pessoa".

Já Isabel dos Santos foi submetida a restrições de visto "pelo seu envolvimento em corrupção significativa ao desviar fundos públicos para seu benefício pessoal", disse Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, em comunicado citado pelo Financial Times.

O general Dino já tinha renunciado ao cargo de vice-presidente da mesa da assembleia-geral da Unitel, onde tem o controlo de 25% do capital através da empresa Geni, de forma a proteger a operadora de telecomunicações dos efeitos adversos resultantes das sanções que lhe foram impostas pelos Estados Unidos.