A justificação é que não estão reunidas as condições necessárias para a alienação das acções representativas do capital social que o Estado detém indirectamente na sociedade anónima Mota Engil Angola por via da Sonangol Holdings através do procedimento de Oferta Pública Inicial na Bolsa de Valores.

Esta instrução anula a de Dezembro de 2020, quando João Lourenço determinou, por decreto, a privatização por via de Oferta Pública Inicial da empresa controlada pela construtora portuguesa, que detém os restantes 80% do capital social.

No decreto de Dezembro de 2020, o Chefe de Estado defendia que a alienação participação do Estado angolano dos 20% do capital se enquadrava no âmbito da Reforma das Finanças Públicas, "tendo em vista a promoção da estabilidade macro-económica, o aumento da produtividade da economia nacional e o alcance de uma distribuição mais equitativa do rendimento nacional".

No despacho Presidencial 32/22, o Presidente revoga o de Dezembro de 2020 e delega competências à ministra das Finanças para a abertura do procedimento, constituição da Comissão de Negociação e aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todo o processo.