O Chefe de Estado aprovou a abertura do concurso público para a privatização da rede de lojas Poupa Lá, na modalidade de alienação de activos, designadamente a loja do Camama (Luanda); a do Icolo e Bengo (Luanda); a do Zango I (Luanda); a de Tchizainga 2 (Lunda-Sul); a da Ganda (Benguela); a do Malembo (Cabinda); a do Tando Zinze (Cabinda); a do Mbuco (Cabinda); e a do Tomboco (Zaire).

Foi ainda nomeada a comissão de negociação que é integrada por representantes do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado - IGAPE, do Ministério da Indústria e Comércio e da Direcção Nacional do Património do Estado.

O grupo de lojas estava nas mãos do grupo Zahara, que também detinha a rede de supermercados Kero, património "constituído com fundos públicos" e entregue ao Serviço Nacional de Recuperação de Activos (SENRA) pelos generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior 'Kopelipa' e Leopoldino Fragoso do Nascimento 'Dino' , em Outubro de 2020, como anunciou, na altura, a Procuradoria-Geral da República (PGR) (ler aqui).

"Tendo em conta que o Executivo tem como eixo no sector económico promover o fomento empresarial, reforçar a capacidade empresarial nacional, promover a concorrência, a competitividade, aumentar o encaixe financeiro resultante da venda de activos privatizados, e reduzir a dívida pública na economia", lê-se no despacho presidencial 134/21, que autoriza a abertura de um concurso público para a privatização, na modalidade de cessão do direito de exploração e gestão destas duas redes de supermercados.

Estas redes de lojas integraram o Programa de Reestruturação do Sistema de Logística e de Distribuição de Produtos Essenciais à População (Presild), lançado em 2007, que tinha como objectivo modernizar a rede comercial e criar novas oportunidades de negócios e de emprego.