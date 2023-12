Governo avança para a privatização da participação do Estado na ACREP-Exploração Petrolífera

O Governo vai avançar com a venda, por via de oferta pública inicial, de 16,63% das acções que o Estado detém, indirectamente, na sociedade ACREP - Exploração Petrolífera, por via do Banco de Poupança e Crédito (BPC).