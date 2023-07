O Governo e o International Finance Corporation (IFC) assinaram esta quinta-feira um acordo de parceria para um projecto de desenvolvimento do seguro agrícola no país, instrumento cujo beneficiário directo é a agência estatal de seguros.

A ministra das Finanças, Vera Daves considera que o acordo rubricado tem como beneficiário directo a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) e, por via desta, todo o mercado será mobilizado para a criação de condições legais, institucionais, técnicas e operacionais para a operacionalização do seguro agrícola no país.

Apesar de reconhecer que o acordo com o IFC, braço do Banco Mundial para o sector privado, não resolverá todos os problemas relativos aos seguros dos operadores do agronegócio, Vera Daves defende que "servirá para uma melhoria substancial e será um importante ponto de partida para a mudança de paradigma, relativamente a este seguro tão sensível para as seguradoras nacionais".

O acordo permitirá também desenvolver a capacidade do mercado de seguros para aplicar a análise de risco climático, delinear a operacionalização da cobertura adicional de riscos para as seguradoras e capacitar as seguradoras e os parceiros para a promoção do seguro agrícola.

Uma medida considerada urgente pela ministra, a de dotar o sector agrícola do país, que desempenha um papel fundamental no processo de crescimento sustentável de qualquer economia, dos "instrumentos necessários à sua estabilidade", pois "diminui a exposição dos produtores agrícolas aos riscos exógenos, com destaque para os riscos climáticos, percebe-se a importância da celebração deste acordo de cooperação com a IFC".

Vera Daves de Sousa realçou ainda que a implementação do acordo "poderá ter um impacto enorme na diversificação da economia angolana e no apoio à redução da pressão cambial".

O Ministério das Finanças disse ainda em comunicado que assinou com o IFC um acordo para a contratação deste organismo internacional para apoiar a estratégia de reprivatização das acções detidas pelo Estado na Unitel.