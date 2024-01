O Governo vai avançar com um concurso limitado por prévia qualificação para a cessão do direito de exploração e gestão, com opção de compra, de fábricas de cimento, de cerveja e de montagem de automóveis.

No município de Icolo e Bengo estará a concurso uma fábrica de cimento e um centro de logística, enquanto no de Viana serão concessionadas uma fábrica de cerveja e uma de montagem de automóveis.

Apesar de o despacho presidencial omitir o nome das empresas, é de lembrar que os generais Hélder Vieira Dias "Kopelipa" e Leopoldino Nascimento "Dino" - dois dos homens mais influentes do regime de José Eduardo dos Santos, entregaram, em 2020, ao Serviço Nacional de Recuperação de Activos, a fábrica de cimento (CIF Cement); a fábrica de montagem de veículos automóveis (CIF SGS Automóveis), e a fábrica de cerveja (CIF Lowenda Cervejas), e um centro de logística (CIF Logística), incluindo todos os equipamentos, máquinas e móveis.

Este concurso está enquadrado no Programa de Privatizações (PROPRIV) e a autorização do Presidente da República prevê a criação de uma comissão de avaliação, a constituir pela ministra das Finanças, e deve ser integrada por representantes dos departamentos ministeriais dos sectores de actividade dos activos objecto de cessão do direito de exploração e gestão com opção de compra.

A Vera Daves é também delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a verificação da validade e legalidade do procedimento, designadamente, a adjudicação das propostas e a celebração e assinatura dos correspondentes contratos.