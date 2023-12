O Governo assinou um empréstimo no valor total de 189 milhões de euros para a reabilitação da Estrada Nacional 140, no troço Mussende/Andulo, numa extensão de 168 km, entre o Kwanza-Sul e o Bié.

O objectivo desta obra, segundo o despacho presidencial, é a melhoria do tráfego terrestre e a expansão socioeconómica da região;

Os acordos de financiamento, no valor global de 189 milhões de euros, incluem o down payment (pagamento inicial) do projecto e 100% da taxa de mitigação de risco.

A ministra das Finanças é autorizada, com a faculdade de subdelegar, a assinar os acordos de financiamento e toda a documentação com eles relacionada em nome e em representação do Estado angolano.