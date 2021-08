"Os heróis chegaram depois/Nos horários nobres da televisão/Contaram a sua versão...". Começo com um trecho da canção "Heróis da Foto", de Paulo Flores, para falar do protagonismo que se vai criando em torno de pessoas e instituições. Há uma manifesta necessidade de anular uns para dar protagonismo a outros. Há uma necessidade não de apenas aparecer na foto, não basta apenas ficar bem na foto, o importante é ser mesmo o herói da foto. Gostamos do bom e do melhor. Gostamos dos horários nobres das nossas televisões e das luzes da ribalta, mas nem é tanto pelo prazer de usufruir, é mais pelo gozo de ostentar, é mais pela necessidade de mostrar que temos poder ou que estamos com o poder. Fazer parte da foto da grande família funciona como novo imperativo: Faço parte da foto, logo existo! Há uma tentativa de grandeza que só nos minimiza porque, para que uns sejam grandes, outros precisam de ser "anulados", ou seja, não podem fazer parte da fotografia.