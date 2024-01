Governo renova contrato de consultoria jurídica especializada com a Norton Rose Fulbrigth seis meses depois do último ajuste directo orçado em 3,8 milhões USD

O Governo angolano renovou o contrato de serviços de consultoria jurídica especializada para as finanças públicas com a empresa Norton Rose Fulbrigth, um dos maiores escritórios de advogados do mundo. Num ajuste directo assinado pela ministra das Finanças é dispensada a constituição da comissão de avaliação do procedimento. No documento não são disponibilizados os montantes em causa, mas, em Julho do ano passado, o Presidente da República autorizou uma despesa de 3 milhões de libras esterlinas (3,8 milhões USD) para a contratação desta empresa, que há vários anos presta serviços de consultoria jurídica.