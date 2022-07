O Governo vai transferir metade do valor resultante da contrapartida financeira da concessão do serviço público de gestão e exploração do Terminal Multiuso do Porto de Luanda para capitalizar a TAAG - Linhas Aéreas de Angola. São 75 milhões de dólares para "a melhoria da deficitária situação económico-financeira" da companhia de bandeira nacional "significativamente impactada pelos efeitos da covid-19 no sector da aviação civil a nível internacional".

Os 75 milhões transferidos para a TAAG devem ser contabilizado como prestações suplementares de capital do accionista Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), enquanto representante do Estado, determina o despacho conjunto dos ministérios dos Transportes e das Finanças, com data de 20 de Junho.

A concessão do serviço público de gestão e exploração do Terminal Multiusos do Porto de Luanda foi adjudicada à multinacional DP World Limited, por um período de 20 anos, o que implicou o pagamento de uma contrapartida inicial no valor de 150 milhões de dólares norte-americanos na data de assinatura do contrato avaliado em 1000 milhões USD.

Esta transferência tem em conta o despacho presidencial 134/22, de 1 de Junho, que autoriza a afectação de 60% dos prémios das concessões portuárias, ferroviárias, aeroportuárias e rodoviárias para o financiamento de infra-estruturas, equipamentos, serviços ou meios facilitadores da mobilidade urbana e rural, bem como para a capitalização de empresas públicas afecta ao sector dos transportes.