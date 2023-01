Foram rescindidos os contratos com o grupo Edson Drov's, de dois activos, a fábrica de processamento de tomate e banana de Caxito e o entreposto frigorífico de Caxito, ambos na província do Bengo, com a empresa Jep Capital, a unidade industrial Indutubo, e com a Angola All Box, as unidades industriais Induplas, Indutive e Pipeline.

A revogação destes contratos deveu-se ao incumprimento definitivo da obrigação de pagamento convencional da parte dos adjudicatários, informou o Governo numa nota do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE).

"Esta medida vem reforçar o posicionamento do Estado, que através do Programa de Privatizações (Propriv 2019-2022), tomou a iniciativa de redimensionar o sector empresarial público, por meio da promoção de condições à iniciativa privada e consequentemente dinamização da economia nacional", lê-se no documento.