Grupo Carrinho compra primeira produção de milho nacional para transformar nas suas fábricas

O projecto 'Carrinho Agri', com o qual o grupo empresarial Carrinho Empreendimentos pretende substituir as importações de matéria-prima, adquire nesta sexta-feira, 10, a um grupo de cinco agricultores da comuna do Dombe Grande, em Benguela, a primeira colheita de milho, do branco e do amarelo, no arranque de uma iniciativa que visa transformar no seu complexo industrial produtos nacionais, soube o Novo Jornal.