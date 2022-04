Na síntese que o Fundo faz a partir do seu Relatório, avisa que a guerra no leste europeu despoletou uma crise humanitária que exige que seja encontrada uma solução pacífica rapidamente, sublinhando que são inúmeras as consequências económicas no rasto desta guerra, destacando os países mais empobrecidos.

"Os danos económicos provocados por esta guerra estão a contribuir para uma desaceleração da recuperação económica mundial" que estava a sair bem dos efeitos desastrosos da pandemia da Covid-19.

Apesar de manter para Angola um crescimento esperado de 3.0%, e uma inflação de 23,9%, este documento do Fundo Monetário Internacional sublinha que os principais efeitos e consequências do conflito vão e estão a ser sentidos nos preços dos alimentos, que é aquilo que mais impacto negativo tem nas populações mais pobres, especialmente da África subsaariana.

Este cenário levará, sem grandes possibilidades de inversão para breve, a um decréscimo de 6,1 por cento em 2021 para apenas 3,6 por cento em 2022 e também em 2023.

No médio termo, o FMI estima agora que, além de 2023, se venha a assistir a uma diluição do vigor do crescimento económico para 3,3 por cento, o que é um choque para o mundo que ansiava por um período de bonança longo depois do desastre provocado pela pandemia do Sars CoV-2, que, na verdade, ainda não foi totalmente debelada, como o prova o recente regresso dos gigantescos confinamentos na China, onde Xangai está de novo com os seus 27 milhões de habitantes ainda em casa ou a acabar de cumprir um longo período de quase um mês em casa..

A inflação está igualmente sob perspectiva crescente, com 8,7 por cento nos países emergentes, e 5,7 % nos ricos, o que representa mais 1,8 e 2,8% que o que estava previsto em Janeiro.

O FMI entende ser fundamental, face a este cenário, esforços multilaterais para responder às crises humanitárias, prever a fragmentação económica e manter a liquidez global ao mesmo tempo que a questão da dívida é mantida sob controlo.

Tudo, ao mesmo tempo que se olha para o problema grava das alterações climáticas e a exigente transição energética e se combate eficazmente a pandemia.

Região subsaariana em stresse

Para a África subsaariana, onde se encontra Angola, a questão dos preços dos alimentos é a questão cimeira das preocupações do FMI, embora nem todos os países enfrentem este problema da mesma forma.

Alerta ainda para o facto de os gastos em alimentos levarem o grosso dos rendimentos das famílias, o que significa de forma clara que o crescendo nos preços do que se come nesta parte do mundo é o que mais vai fazer sofrer estas populações, afectado a sua capacidade de aquisição em termos globalmente significativos.

O FMI adverte que esta realidade vai crescer e pode resvalar para problemas sociais nos países mais afectados, sendo um exemplo que está na memória de todos a crise no Sudão, por causa do aumento do preço do pão, que levou, em 2019, à deposição de Omar al-Bashir do poder pelos militares.

E o documento diz ainda que o cenário económico global, estando a ser marcado por uma relevante alta no preço do petróleo, e de outras matérias-primas, os seus produtores, como a Nigéria ou Angola, terão a oportunidade de ficar de fora do "mapa" mais afectado e mais sujeito à ocorrência de tumultos.

O crescimento médio esperado para esta região é de 3,8 por cento.