Esta privatização está integrada no Programa de Privatizações - PROPRIV (2019-2022) e será feita, avança o IGAPE em comunicado, "por via de concurso público, na modalidade de Cessão do Direito de Exploração e Gestão para uma empresa privada, num contrato de cinco anos" com opção de compra.

A rede Nosso Super inclui 24 lojas, localizadas em 15 províncias do país, das quais, oito em Luanda, mas os interessados podem optar apenas por concorrer apenas a uma parte desta rede.

"Os interessados podem apresentar proposta para a gestão de uma ou mais lojas, não sendo obrigatória a apresentação de propostas para a gestão de toda a rede", explica o IGAPE.

"O concurso está aberto para investidores nacionais devidamente qualificados para o efeito, que devem apresentar as suas candidaturas ao IGAPE, de segunda sexta-feira, das 8h:00 às 15h:30, a contar da data de anúncio, até ao dia 15 de Dezembro de 2021", acrescenta.