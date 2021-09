O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) iniciou esta terça-feira,21, o concurso público, através de leilão electrónico, na modalidade de Alienação de Activos, para a privatização de quatro empreendimentos agro-industriais nas províncias de Malanje, Bengo, Namibe e Benguela.

Tratam-se do, Matadouro Modelar de Malanje, Complexo Agro-industrial de Caxito, Complexo Agro-industrial do Namibe e o Complexo Agro-Industrial do Dombe Grande, localizado na província de Benguela.

Segundo o IGAPE, os interessados em visitar os referidos empreendimentos, devem, para o efeito, enviar um e-mail com a indicação das datas em que pretendem visitar cada um dos activos e o número de representantes por cada entidade, que não poderá ser superior a cinco pessoas, cabendo a estes os encargos inerentes à sua deslocação.

Para mais informações sobre o leilão electrónico, o IGAPE refere que os interessados devem aceder ao site do IGAPE (www.igape.co.ao) ou pelo Portal do Leilão Electrónico (www.leilaoigape.minfin.gov.ao).

O leilão vai ter início à meia-noite de dia 2 de Novembro e terminará às 23:59 do dia 3 de Novembro.

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado, leva a cabo essas acções no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV) 2019-2022.