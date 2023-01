O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) anunciou que foi prorrogado o prazo de candidaturas para a privatização da BTMT, uma unidade industrial vocacionada para a produção de equipamentos e aparelhos eléctricos de baixa e média tensão.

Numa nota publicada no seu site, o IGAPE informa que esta medida assenta no âmbito do concurso público n.º 11/2022, que visa privatizar a Unidade Industrial BTMT, na Zona Económica Especial (ZEE), cujo leilão estava previsto para o dia 5 de Janeiro.

"É prorrogado o prazo para a recepção das candidaturas até ao dia 23 de Janeiro de 2023, devendo os candidatos efectuar as suas candidaturas através do portal de leilão eletrónico (https://leilaoigape.minfin.gov.ao/) ", lê-se na nota do IGAPE.

De acordo com o documento, o leilão da BTMT, com uma área construída de 7.000 metros quadrados, implantada num lote de cerca de 35 mil metros quadrados, terá início à meia-noite do dia 26 de Janeiro e termina às 13h59.

O IGAPE esclarece ainda que os interessados ??poderão realizar, mediante agendamento, a vistoria à unidade industrial objecto de alienação, a fim de realizarem o reconhecimento e levantamento necessários à boa avaliação do activo.