IGAPE obrigado a adiar concurso para alienação de activos em Cabinda devido a falhas no servidor da Plataforma de Leilão Electrónico

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado foi brigado a adiar para amanhã, dia 26, o concursos público para a alienação de um complexo de frio, uma moageira de farinha de trigo, a cerâmica de Sassa Zau e o armazém do Chimbodo, na província de Cabinda, devido a "constrangimentos no servidor da Plataforma de Leilão Electrónico.