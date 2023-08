No próximo dia 17 de Agosto, quinta-feira, será realizada a cerimónia pública de apresentação e homologação dos relatórios e contas das empresas do Sector Empresarial Público (SEP), referente, ao ano 2022, confidenciou ao Novo Jornal fontes do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) e do Ministério das Finanças (MINFIN).

A cerimónia de homologação das contas das empresas públicas vai ocorrer um mês depois de a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, ter exonerado Patrício Bicudo Vilar do cargo de presidente do Conselho de Administração do IGAPE, tendo esse sido substituído por Vera Tangue Escórcio.

As nossas fontes avançaram que, apesar de o IGAPE continuamente garantir que será mais exigente e que punirá os gestores de empresas públicas que persistam em não entregar os relatórios nos prazos previstos e com reservas nas contas, facto é que muitas dessas instituições continuam a apresentar relatórios com "lacunas".

Na verdade, as contas das empresas públicas serão conhecidas seis meses depois de o IGAPE ter feito saber, em Fevereiro, que os referidos números deviam ser submetidos àquela entidade até ao dia 30 de Abril último, sem prorrogações previstas.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/