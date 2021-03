Dados comparados indicam ter havido aumento de 16 milhões USD no montante das importações de Fevereiro último, já que no período homólogo foram alocados 70 milhões USD, enquanto actualmente se disponibilizou 86 milhões USD.

A importação de produtos da cesta básica para Angola registou, em Fevereiro último, um aumento de 23% face ao igual período do ano 2020, segundo dados apresentados na terça-feira, 16, pelo Conselho de Direcção do Ministério da Indústria e Comércio.

Conforme uma nota de imprensa do ministério analisada pelo Novo Jornal, no segundo mês do ano em curso, em Fevereiro, Angola importou bens da cesta básica e outros produtos essenciais no valor de 86 milhões de dólares, enquanto, em Fevereiro de 2020, a importação dos referidos bens esteve avaliada em 70 milhões de dólares, representando um aumento de 16 milhões de dólares.

