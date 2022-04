"A variação homóloga situa-se em 27,00%, registando um acréscimo de 2,24 pontos percentuais em relação à observada em igual período do ano anterior (Março de 2021)", lê-se na nota hoje divulgada em Luanda, que aponta que "comparando a variação homóloga atual com a registada no mês anterior verifica-se uma desaceleração de 0,28 pontos percentuais".

Em comparação com o mês anterior, o índice de preços "registou uma variação de 1,56%, de Fevereiro a Março de 2022" e, aponta-se ainda na nota hoje divulgada, "comparando as variações mensais (Fevereiro a Março de 2022) regista-se uma desaceleração de 0,21 pontos percentuais ao passo que, em termos homólogos (Março de 2021 a Março de 2022), regista-se uma desaceleração na variação actual de 0,22 pontos percentuais".

De acordo com o INE de Angola, "a classe `Alimentação e bebidas não alcoólicas` foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral de preços, com 1,02 pontos percentuais durante o mês de Março, seguida das classes `Bens e serviços diversos` com 0,10 pontos percentuais, `Mobiliário, equipamento doméstico e manutenção` e `Vestuário e Calçado` com 0,07 pontos percentuais cada e `Saúde` e `Transportes` com 0,06 pontos percentuais cada".

Todas as outras classes contribuíram em menos de 0,06 pontos percentuais para a subida dos preços.