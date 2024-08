A taxa de inflação em Angola desacelerou ligeiramente em relação ao mês anterior, situando-se nos 31,09% em Julho. Em Luanda, onde vive grande parte da população, está nos 42,19%. Se a comparação for com o período homólogo de 2023, a taxa de inflação no País sofreu um aumento de 18,97 pontos percentuais.

O Índice de Preços no Consumidor cresceu 18,97 pontos percentuais em relação aos preços registados em igual período do ano anterior (Julho de 2023).

A classe "Alimentação e bebidas não alcoólicas" foi a que mais contribuiu para o aumento do nível com uma subida de 1,12 pontos percentuais durante o mês de Julho, seguindo-se as classes "Saúde" e "Bens e serviços diversos" (0,09 pontos percentuais) e "Vestuário e calçado" e "Mobiliário, equipamento doméstico e manutenção" (0,07 pontos percentuais cada), segundo a Folha de Informação Rápida (FIR) do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A classe "Saúde" teve o maior aumento de preços mensal em Julho, com uma variação de 2,31%, tal como os preços nas classes "Educação" com 2,08%, "Hotéis, cafés e restaurantes" com 1,94% e "Alimentação e bebidas não alcoólicas" com 1,86%.

Em Luanda, a variação homóloga situou-se nos 42,19%, um aumento de 29,21 pontos percentuais face a igual período do ano anterior, mas registando-se uma desaceleração mensal de 0,63 pontos percentuais.

As províncias que registaram menor variação nos preços foram o Kwanza Sul (1,20%), Huambo (1,28%) e Benguela (1,32%).

As províncias que registaram maior variação nos preços foram Namibe (2,14%), Bengo (2,13%) e Huila (2,07%).

O Índice de Preços no Consumidor Nacional registou uma variação mensal de 1,68% entre Junho e Julho de 2024, o que representa uma desaceleração de 0,39 pontos percentuais.