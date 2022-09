Pesca industrial vive momentos menos bons. Não em termos de capturas de pescado, uma vez que no mar nacional abundam recursos, mas o registo de gritantes irregularidades interfere negativamente na actividade da maior empresa de capturas do sector.

A desigualdade nas condições de captura de pescado entre armadores nacionais e estrangeiros que partilham o mesmo mar integrado na Corrente Fria de Benguela, a aquisição de combustíveis para a pesca industrial acima do preço de mercado, aliadas às disparidades de tarifas praticadas pelos portos pesqueiros e comerciais, são contestadas pela maior empresa fornecedora de peixe congelado de Angola, a SFT Angola.

Em entrevista ao Novo Jornal, o administrador executivo da empresa, António Gama Júnior, realça que o Total Admissível de Capturas (TAC) atribuído pelo sector das Pescas permite aos armadores nacionais a captura de 380 mil toneladas anuais.

Porém, a Namíbia com operações na mesma zona marítima dispõe de um TAC quase três vezes superior ao de Angola, com cerca de 800 mil toneladas de captura por ano.

Segundo o empresário, a referida limitação de pesca penaliza a parte angolana que cumpre regularmente as vedas, sobretudo, do carapau, enquanto as empresas namibianas não o fazem.

"A veda é uma política que tinha de ser observada em conjunto com outros países, para que nós possamos concorrer em igualdade", referiu.

"Achamos que todas as políticas de preservação são bem-vindas, para assegurar o nosso negócio, mas saímos mais prejudicados em relação aos nossos concorrentes do mercado, no caso, a Namíbia", sublinhou António Gama.

