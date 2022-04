Angola vai aumentar as exportações de gás para a Itália de forma a que este país europeu consiga atingir os seus objectivos de reduzir drasticamente a dependência que tem das importações da Rússia.

Uma declaração de intenções foi assinada em Luanda na quarta-feira, pelo ministro angolano dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, e pelo ministro italiano da Transição Energética, Roberto Cingolani, a partir da qual Roma e Luanda vão cooperar para que o país europeu tenha em Angola um dos seus principais fornecedores da matéria-prima.

No momento da assinatura do documento, o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, explicou que se trata de um acordo que visa a criação de condições para aumentar as exportações de gás angolano para Itália.

O governante italiano aproveitou para sublinhar que os compromissos do seu país, no âmbito da política europeia, face à guerra na Ucrânia, estão a ser perseguidos e alcançados, o que compreende uma redução das compras de gás a Moscovo.

Citado pela Lusa, o ministro angolano das Relações Exteriores, Téte António, reconheceu também o impacto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia na comunidade internacional.

"Respeitando a posição soberana de cada um dos Estados, olhamos para um denominador comum que são as consequências do conflito" que são "multifacetadas" e sobre as quais deve ser "focalizada a cooperação" para que não se agrave a situação de crise, disse o ministro das Relações Exteriores de Angola.

Adiantou ainda que será realizado um fórum de negócios para "aprofundar a relação" e facilitar o intercâmbio de experiências com as empresas italianas e angolanas.

Este negócio é uma oportunidade para Angola aproveitar o seu potencial na produção de gás, tendo em conta que Roma pretende obter em Luanda perto de 1,5 mil milhões de metros3 e no Congo até 5 mil milhões de metros3.