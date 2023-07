Segundo a coordenadora do projecto, Júlia Ferreira, estarão incluídas no programa as províncias do Uíje, Cuanza-Norte e Cuanza-Sul e visa a implementação sustentada da produção de café, designadamente o fortalecimento do Instituto Nacional do Café (INCA) e prestação de serviço para a cadeia de valor do café, o reforço da capacidade dos produtores na juventude e mulheres, a implementação de princípios de gestão da qualidade e rastreabilidade da cadeia de valor do café e certificação, o desenvolvimento de um sistema de informação de mercado ao longo da cadeia de valor, a promoção e exportação do café e a gestão do projecto.

Angola foi em 1973 o terceiro maior produtor mundial de café, com 243.780 toneladas e ano seguinte produziu 223.800 toneladas, tendo alcançado a receita de 182 milhões de dólares.

Dados do INCA indicam que actualmente o país conta com 16 produtores, com uma produção de 6 mil toneladas de café comercial por ano, produzidos em 30 mil hectares, em 10 províncias.