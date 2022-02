Funcionários directos e indirectos dos 21 ministérios que compõem o Governo angolano vão beneficiar, este ano, de 47% dos mais de 2,5 biliões de kwanzas cabimentados no Orçamento Geral do Estado (OGE) para pagamento de salários, subsídios e outras remunerações, observou o Novo Jornal na dotação orçamental por órgão do OGE em execução.

No agregado, até ao final de 2022, os trabalhadores dos 21 ministérios vão receber do Estado quase 1,2 biliões Kz, o equivalente a 2,4 mil milhões de dólares, à taxa de câmbio média actual do Banco Nacional de Angola (BNA).

De acordo com a nossa observação, só os gastos com os salários e outras remunerações da totalidade dos funcionários do Ministério do Interior e do Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, sejam eles civis, militares e paramilitares, representam perto de 80% dos 1,2 biliões Kz atribuídos no OGE 2022, como despesas com o pessoal dos 21 ministérios.

Explicado de outra forma, este ano, o conjunto de trabalhadores dos dois ministérios citados no parágrafo acima vai levar para casa 942 mil milhões Kz (1,9 mil milhões de dólares) como salário e outras remunerações, ao passo que aos funcionários directos e indirectos dos outros 19 ministérios do Executivo do Presidente João Lourenço será entregue nada mais, nada menos do que 238,5 mil milhões Kz (477,7 milhões de dólares).

Segundo aquele documento do Ministério das Finanças que temos mencionado, somente de contribuições do empregador para a Segurança Social e outras remunerações, o Estado vai aplicar 77,4 mil milhões Kz dos aproximados 1,2 biliões Kz, configurando, deste modo, 6,6% do valor global indicado.

