O Ministério das Finanças emitiu um comunicado com a síntese da apresentação, esta terça-feira, no Parlamento, do relatório de execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) referente ao primeiro trimestre de 2021, nomeadamente sobre o enquadramento macroeconómico, a execução do OGE, o balanço do plano anual de endividamento, assim como os dados sobre as demonstrações financeiras.

"No primeiro trimestre de 2021 ainda verificamos uma taxa de crescimento negativa, se comparada com o mesmo período do ano anterior, ou seja, menos 3,4% comparando o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020. Mas se a comparação for entre o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2020 já verificamos uma taxa de crescimento positiva de 0,2%, ainda muito tímida, é certo, mas um primeiro sinal de que começamos a fazer a curva de inflexão em termos de crescimento económico", afirmou.

De acordo com a ministra das Finanças, o preço de referência do petróleo no período em análise foi de 61,7 Dólares por barril, com uma produção de 1,13 milhões de barris por dia. O valor da inflacção acumulada situou-se nos 5,5% no primeiro Trimestre de 2021 e 24,8% comparando o primeiro Trimestre de 2021 e o período homólogo em 2020.

A ministra destacou ainda a apreciação do Kwanza, em 4,1%, comparativamente ao Dólar.

"Olhando para a execução do OGE, relativamente às receitas, vale destacar que as receitas totais arrecadadas foram de 2,1 biliões de kwanzas, representando uma execução de 15% face ao valor total do OGE e uma redução de 19% face ao mesmo período no ano anterior", esclareceu a ministra, acrescentando que, destas receitas totais, 59% correspondiam a receitas correntes e 41% a receitas de capital, com uma execução de 16% nas despesas correntes e 13% nas de capital.

No que toca às despesas, Vera Daves avançou que, no primeiro trimestre, as despesas totais rondaram os 2,58 biliões de kwanzas, representando uma execução de 17% sobre o valor total do OGE e um aumento de 7% face ao período homólogo.

"Destas despesas totais, 40% são despesas correntes e 60% de capital, sendo que as despesas correntes tiveram uma execução de 22%", referiu a ministra.

A distribuição funcional da despesa, segundo Vera Daves, recaiu maioritariamente sobre o sector social, com 16% do valor total autorizado e uma participação de 35% da despesa total. Seguiu-se o sector económico, com 26% e uma execução na ordem dos 34%, enquanto o sector da defesa e segurança teve uma execução e um peso percentual de despesa total de 24%, tendo o sector dos serviços públicos gerais representado uma execução de 11%.

Sobre o balanço do plano anual de endividamento, a ministra das Finanças salientou que relativamente à dívida interna as emissões totalizaram cerca de 1,1 biliões de kwanzas e o serviço da dívida foi de 1,4 biliões de kwanzas, sendo capital 1,2 biliões de kwanzas e juros e comissões 273 mil milhões de kwanzas.

"No âmbito da dívida externa foram desembolsados cerca de 111 mil milhões de kwanzas e verificou-se um serviço de dívida na ordem dos 325,8 mil milhões de kwanzas, com 265,8 mil milhões de kwanzas de capital e 60 mil milhões de kwanzas de juros e comissões", referiu.

O 'stock' da dívida governamental, até ao primeiro trimestre de 2021, foi de 39,5 biliões de kwanzas, dos quais a dívida interna representava 29% e a dívida externa 71%. "O stock da dívida governamental até ao primeiro trimestre de 2021 foi de 39,5 biliões de kwanzas, dos quais 29% representavam a dívida interna e a dívida externa 71%", informou.

Foram, igualmente, mencionados alguns projectos que tiveram execução financeira neste período, como a reabilitação do Hospital Sanatório, a construção e apetrechamento do Hospital Geral de Cabinda, a construção e apetrechamento do Instituto Hematológico Pediátrico de Luanda, a adaptação do Laboratório da Zona Económica Especial em Luanda, a construção das infra-estruturas integradas na Huíla, a reabilitação do sistema de abastecimento de água de Mbanza Congo, a construção do Mercado de Correios.

A ministra referiu ainda a construção do aproveitamento hidroeléctrico de Laúca e sistema de transporte associado, a instalação da central solar fotovoltaica em Benguela, a electrificação da província do Zaire, a construção das infra-estruturas integradas para o desenvolvimento da Baía do Namibe, a aquisição e montagem de pontes metálicas, a construção de um quebra-mar em Cabinda, e a construção do terminal de cabotagem do Soyo.

A apresentação do relatório de execução do OGE responde à exigência legal que determina que o Presidente da República deve informar a Assembleia Nacional até 45 dias após o termo do trimestre a que se refere, para apreciação, num prazo de 90 dias, quando se tratar do relatório do quarto trimestre.