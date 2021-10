A informação consta de um comunicado do MIREMPET, onde é avançado que a conferência vai contar com a participação de ministros de Minas das principais nações africanas produtoras de diamantes, líderes de empresas diamantíferas e de especialistas nacionais e internacionais da indústria, assim como empresários e homens de negócios apostados na estratégia de Angola de diversificação, integração e crescimento económico-geral.

Os trabalhos vão incidir sobre temas relacionados com a investigação geológico-mineira, exploração de diamantes (do semi-industrial aos depósitos primários e secundários) em Angola.

Vai ainda estar em destaque o estado actual e as perspectivas para a lapidação em Angola; inovação tecnológica e logística, bem como o financiamento dos projectos diamantíferos.

O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro Azevedo vai apresentar a conferência internacional como uma oportunidade dos diferentes operadores fazerem negócios com empresas e agentes da indústria angolana, refere o comunicado.

A Conferência Internacional de Diamantes de Angola será realizada nas instalações do Pólo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo, inaugurado a 27 de Agosto de 2021.

"O Pólo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo integra todos os participantes da indústria de diamantes - incluindo participantes do sector público e privado - sob um único projecto. Além das fábricas de lapidação existentes em Angola, há espaço para outras 22, aumentando significativamente a sua capacidade neste aspecto", lê-se ainda no comunicado.

"Com uma área industrial composta por fábricas, instalações de processamento e escritórios multissectoriais, o Pólo está empenhado em aumentar a capacidade de corte de 2% para 20%, valorizando a cadeia de valor de diamantes no país", refere o ministro Azevedo, citado no documento.