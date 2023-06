No mercado informal, os poucos dólares e euros que chegam às mãos das kinguilas, como são conhecidas as mulheres que se dedicam à compra e venda de divisas, são negociados caso-a-caso, verificou o Novo Jornal.

O elevado volume de pagamento da dívida aos credores internacionais no mês de Maio, que levou a que a oferta de divisas tenha diminuído, e a queda do preço do petróleo provocaram uma acentuada descida do valor do kwanza, que se tornou na moeda africana mais fraca em relação ao dólar.

O petróleo representa mais de 90% das exportações do País e as exportações de crude, no primeiro trimestre deste ano, caíram cerca de 30% face ao ano anterior, ou seja, o Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, foi negociado a 82,10 USD o barril em média, no primeiro trimestre de 2023, comparativamente aos 97,90 USD no mesmo período do ano passado.

Esta segunda-feira, na abertura dos mercados, perto das 09:00, hora de Luanda, o barril chegou aos 74,48 USD, ainda abaixo dos 75 USD que serviram de referência para o valor médio no OGE 2023.