A moeda nacional não dá sinais de inverter o ciclo de depreciação. Na manhã desta quinta-feira, 13, uma nota de dólar custa 823,9 kwanzas, enquanto 1 euro vale 913,2 kwanzas, de acordo com a taxa de câmbio média do BNA.

Na quinta-feira passada, 1 dólar custava 823,1 Kwanzas e 1 euro valia 895,7 kwanzas, valores muito distantes dos praticados em Janeiro deste ano, altura em que 1 dólar valia pouco mais de 503 Kz e 1 euro custava 538,1.

Desde 12 de Maio a moeda nacional começou a afundar, e a depreciação parece não ter, para já, fim à vista.

O elevado volume de pagamento da dívida aos credores internacionais no mês de Maio, que levou a que a oferta de divisas tenha diminuído, e a queda do preço do petróleo provocaram uma acentuada descida do valor do kwanza, que se tornou na moeda africana mais fraca em relação ao dólar.

O petróleo representa mais de 90% das exportações do País e as exportações de crude, no primeiro trimestre deste ano, caíram cerca de 30% face ao ano anterior, ou seja, o Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, foi negociado a 82,10 USD o barril em média, no primeiro trimestre de 2023, comparativamente aos 97,90 USD no mesmo período do ano passado