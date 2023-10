A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) abriu um concurso público para aquisição de serviços independentes de monitorização ambiental das praias de Cabinda.

Segundo o anúncio do concurso, publicado no portal de contratação electrónica, os 823 milhões de kwanzas serão pagos com "recursos próprios", mas sairão do Orçamento Geral do Estado, do programa governamental "operação e manutenção geral dos serviços".

Como as peças do procedimento só são disponibilizadas mediante o pagamento de uma taxa de 250 mil kwanzas, o Novo Jornal enviou uma série de questões à ANPG, nomeadamente se a TECH - ECOLOGIA, uma plataforma que faz recurso a imagens de radar por satélite, "permitindo detectar, monitorar e alertar sobre a ocorrência de derrames de petróleo no offshore nacional", não é suficiente, ou os serviços a contratar vão complementar esta solução desenvolvida pelo Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional.