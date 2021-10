O novo Conselho de Administração da TAAG define como prioridade de gestão a aposta na inovação tecnológica e no marketing digital, numa lista de tarefas completadas pela responsabilização e transparência.

Em declarações à imprensa, durante a cerimónia de apresentação, realizada na última terça-feira, 26, o novo presidente da Comissão Executiva da TAAG, Eduardo Soria, reconheceu que a instituição "está muito atrás" em termos de matéria digital, justificando-se, por isso, uma maior aposta neste sector.

"Isto é uma transformação e transformação leva a câmbio. Teremos que ter uma entrada digital. A TAAG, na minha opinião, está muito atrás", reforçou o gestor, antes de acrescentar que, "hoje em dia, a geração que tem 30 a 35 anos vive com botões", pelo que, sublinhou, "todos estão na internet".

Eduardo Soria, que substitui no cargo Rui Carreira, é coadjuvado por nomes como Lisa Mota Pinto, Steve Azevedo, Custódia Bastos e Adelaide Sousa Godinho e explica as razões por que definiu as prioridades acima elencadas.

"A incorporação de talentos jovens, com uma nova visão, [surge] para poder reformular, sobretudo, a parte comercial para se ter um marketing digital melhor, poder chegar mais rápido aos clientes, poder atender às queixas muito mais rápido", reforçou o CEO da companhia de bandeira nacional.

O discurso de Eduardo Soria é partilhado por outros elementos da sua gestão, como Ana Major, nomeada ao cargo de PCA, que ressalta a importância de se primar pela adaptação aos novos modelos de governação para se poder competir com as outras sociedades comerciais.

