O anúncio que gera alvoroço: Entreposto Aduaneiro «apressa-se» para despedir 150 trabalhadores

Aviso prévio, feito no fecho de 2023, chegou já com todos os pressupostos para os despedimentos, um deles o certificado de trabalho, acompanhado de regalias. À espera de resposta a uma nota de repúdio, trabalhadores não assinam os documentos e desconfiam que Conselho de Administração esteja a saltar etapas para evitar despesas inerentes à nova LGT. Sem ter conseguido "arrancar" declarações do PCA, a propósito dos gastos com indemnizações, NJ fica pelas razões apontadas para a redução das despesas na empresa, que passará a adquirir alimentos a produtores nacionais.