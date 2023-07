Depois de muita persistência do Novo Jornal, o homem que liderou a ZEE por quase cinco anos, de 21 de Agosto de 2018 a 13 de Janeiro de 2023, decidiu-se a responder, sem rodeios, às questões colocadas por este semanário sobre o relatório do auditor interno e parecer do Conselho Fiscal às contas de 2022. Entre outros argumentos, António Henriques da Silva conclui que se procura manchar a sua integridade e valores éticos enquanto princípios que norteiam a sua actuação nas vezes que foi emprestado a servir, temporariamente, o sector público.

De acordo com o Departamento de Auditoria Interna da ZEE, em 2022 houve um decréscimo nas receitas da empresa, avaliado em mais de 501 milhões de kwanzas, comparado com as receitas de 2021. Neste caso, entende o auditor, a empresa poderá ficar numa situação de fragilidade financeira, pois a sua capacidade de gerar lucro está normalmente relacionada com o seu volume de negócios. Qual foi a razão da queda das receitas no ano passado?

O montante mencionado devia ser deduzido das receitas por arrecadar como resultado da venda dos activos existentes na ZEE ao abrigo do PROPRIV ( que ainda não foram pagos à ZEE pelo IGAPE na proporção do valor acordado por se repartir ) que, pelo seu número e impacto, certamente alterariam o que aqui se percepciona como redução, logo questionar quem lhes tivesse passado esta informação e se confirmar que tivesse sido o Departamento de Auditoria Interna, propor maior dinamismo da sua parte no acompanhamento da vida daquela empresa.

O Departamento de Auditoria Interna da ZEE aponta que, no que diz respeito ao ano 2022, verificou deficiências significativas no controlo e no reconhecimento dos créditos da empresas, sendo que os valores dos contratos de direito de superfície não são evidenciados na contabilidade, condições que indicam um incentivo ou proporcionam uma oportunidade para cometer irregularidades, conflito de interesses, tentativa de suborno com tendências à fraude, que merecem atenção especial por parte do actual Conselho de Administração. Uma vez que o senhor esteve à frente da ZEE até ao início do ano passado, o que tem a dizer sobre constatações apontadas?

Em relação a esta questão, e pelo facto de que, passados seis meses, ninguém tivesse sido exonerado (para além do antigo PCA que pediu para sair) em sinal de resposta ao que se transmite aqui como sendo uma preocupação do actual Conselho de Administração, não me pareça que as supostas "evidências" tivessem merecido a devida atenção, quanto mais pelo facto de que, no modelo de gestão adoptado por altura do anterior Conselho de Administração, a responsabilização e a participação delegada nos actos de gestão nos diferentes níveis hierárquicos (Directores ou Membros do CA) tivessem sido quem terá permitido proporcionar os resultados até então alcançados. Tal como a obtenção de resultados positivos nos exercícios económicos de dois anos seguidos e pela primeira vez desde a sua criação, a ZEE procedeu à distribuição de dividendos ao seu único accionista, o Estado.

Tudo acima dito certamente não invalidou que, com base em avaliações periódicas no tempo, quadros seniores fossem exonerados e processos disciplinares desencadeados, incluindo para os casos mais graves encaminhados para os órgãos competentes para efeitos legais achados pertinentes.

Na análise aos contratos de direito de superfície de 2022 na ZEE, o Departamento de Auditoria Interna atesta que verificou a existência de transferência de dinheiro, com respectivas entregas de lotes aos promotores sem a devida assinatura de contratos, assim como falta de facturas, documentos obrigatórios, sempre que existe uma transmissão de direito. Tem conhecimento desses tipos de atropelo de procedimentos? Se sim, por que razão ocorreram e porquê que não foram evitados?

O que aqui acaba de mencionar parece-me quase impossível de ter ocorrido, a menos que o actual CA esteja a proteger tais práticas, os responsáveis directos pelo acompanhamento das diferentes etapas nos processos de atribuição de lotes ainda se encontram na empresa, logo poderão ser inquiridos quanto às situações mencionadas.

Documentos em nossa posse atestam ainda que foram identificadas várias coordenadas bancárias disponibilizadas aos clientes para efeitos de pagamentos que, no entender do Departamento de Auditoria Interna da ZEE, dispersam os recebimentos e influenciam negativamente o controlo eficiente das receitas. Sendo gestor máximo da instituição à data dos factos, como justifica esses acontecimentos?

Isto parece-me ser ainda mais grave do que o ponto anterior e logo mais um motivo para que se dê continuidade ao trabalho iniciado, na altura, pelo SIC, no sentido de se verem identificados os seus autores passados ou actuais e levados a contas com a justiça, como deve ser feito, independentemente das funções que ocupam dentro ou fora da ZEE. Logo, devesse, então, sugerir que essa iniciativa "anónima" sirva também para este fim.

O Conselho Fiscal, na sua análise efectuada, constatou um valor elevado nas despesas confidenciais, bem como em despesas não documentadas, pelo que diz não compreender a razão de tão elevado montante nesta rubrica de despesas. Que comentário tem sobre essas constatações?

Primeiro, desconheço que existe este tipo de despesas ou que alguém pudesse pensar que elas tivessem espaço na contabilidade de uma empresa séria ou liderada por um gestor com o meu perfil. Segundo, como condição de confirmação de tal afirmação, seria pertinente partilharem o documento segundo o qual o Conselho Fiscal está a afirmá-lo, de forma que ficássemos todos esclarecidos.

Entretanto, se como referência ou input, os senhores tiveram acesso ao Draft do Relatório do Conselho Fiscal apresentado para o contraditório do então Conselho de Administração e em que, na sua versão final dos cerca de 21 pontos, 17 teriam sido classificados como de incumprimento, logo apenas quatro conforme, para que então "milagrosamente" 17 pontos tivessem sido reavaliados em função do contraditório que terá sido entregue e apenas quatro de incumprimento. Precisamos de ser mais sérios nas nossas intenções logo alegações.

O Conselho Fiscal aponta que, a 1 de Setembro de 2021, verificou que a ZEE firmou com a empresa Lion"s Head capital um contrato de prestação de serviços cujo objecto é a elaboração do Plano Estratégico e Estudo de Viabilidade Económico e Financeiro 2022-2027, num prazo de seis meses, no valor de 600 mil dólares. Entretanto, constatou-se que, decorrido mais de um ano, até ao momento o referido Plano não está concluído, pelo que não foi cumprido o objecto do contrato, quando, na verdade, por via do ofício nº.1733/PCA.GABACA/ZEE EP/DCF/2022, foi ordenado ao BFA o pagamento da quarta e última parcela do contrato. Diante desses factos, o que tem a comentar?

A menos que a imprecisão na interpretação que os senhores jornalistas pretendem passar como facto seja apenas um erro despropositado, seria importante primeiro pesquisar-se sobre a natureza das entregáveis neste tipo de contratos. Seria importante estabelecerem-se balizas no seu entendimento do ponto de vista das ordens de grandeza em termos de volumes de negócios esperados como resultado da contratação destes serviços e se, em função das mesmas, o mais prático fosse uma base contratual assente num SUCCESS FEE como percentual de um valor global projectado para uma Zona Económica Especial da dimensão da ZEE.

Concluir, por isso, que, face às circunstâncias e características da ZEE, o que tivéssemos escolhido e adjudicado uma solução economicamente viável, executada por uma empresa experiente neste campo e que, apesar da omissão de que não obstante aos seis meses previstos, ninguém contava com o surgimento da pandemia da Covid-19, que acabou por paralisar todo o mundo, mas que, entretanto, o trabalho tivesse terminado e apresentado ao novo CA que, inclusive, esteve em sessões fotográficas com os representantes da referida empresa.

No dia 26 de Setembro de 2022, O Conselho Fiscal da ZEE realizou um encontro com o Conselho de Administração, a pedido desse, no qual, entre outros assuntos, se discutiu a verificação de pagamento de montantes diferenciados, como remuneração dos membros do Conselho de Administração, sobretudo o seu, em que se defendeu que a diferenciação no pagamento tinha como fundamento o acréscimo de 30% da remuneração ilíquida, pela acumulação das funções de PCA da AIPEX e da ZEE. Não sendo a AIPEX uma empresa pública nem de domínio público, mas, sim, um órgão do sector público administrativo com natureza de instituto público, entende-se que os referidos pagamentos foram ilegais. O que tem a dizer?

Este acaba por ser, para mim, o ponto mais importante, em especial por me parecer aquele em que se procura manchar a minha integridade e valores éticos, enquanto princípios que norteiam a minha actuação quando emprestado às vestes de servidor público temporário e por me sentir na obrigação de retribuir, dando a minha contribuição e não para, de forma alguma, tirar proveito do bem comum como seja o caso da ZEE ou outras instituições por onde terei passado.

Senão vejamos como é que o CF nunca se lembrou de mencionar nos seus relatórios que o então Conselho de Administração tivesse reduzido durante um período de cerca de 24 meses, ou seja, de dois anos os salários dos Membros do CA em 4 x, para que, com estas poupanças, fosse possível aumentar em 10% os salários dos trabalhadores mais desfavorecidos.

Como é que se esqueceram também de mencionar os Benefícios em Bilhetes de passagem em Classe Executiva, devidos aos membros do CA em gozo de férias (herdados do anterior CA ao que eu fizera parte) constantes do Regulamento do Conselho de Administração ainda em vigor na empresa, mas que não se tivessem aplicado pela situação financeira atravessada pela empresa face a outras prioridades achadas pertinentes.

Já em relação à referência do pagamento dos adicionais 30% e a menos que se considere que, para o exercício das funções desempenhadas em ambas as organizações, não precisasse de ser pago e pelos resultados alcançados, cuja consulta pode ser feita junto ao IGAPE e na apreciação dos diferentes públicos nacionais ou internacionais ligados às vestes empresariais, em contrapartida merecesse este escrutínio.

Foram consultadas as áreas competentes, produzidos pareceres técnicos nunca resultantes de uma indução pessoal neste sentido e logo chegados aos valores que não são um segredo e podem ser comparados com os de outras empresas públicas e sozinho desta maneira concluírem que as nossas motivações nunca foram financeiras.

Enquanto PCA da ZEE, através do ofício nº. 682, orientou o pagamento de seis pneus para viaturas dos bombeiros no valor um pouco acima de um milhão de kwanzas. Não sendo a ZEE proprietária dos Serviços de Bombeiros e Protecção Civil, o que levou a sociedade a realizar a referida despesa?

Esta acaba por ser a segunda melhor pergunta. Por um lado, por ter sido alvo do questionamento do Conselho Fiscal, que, não obstante ao facto de conhecer os desafios vividos no dia-a-dia por diversas instituições, cuja importância, como é o caso dos Serviços de Bombeiros, é relevante, por isso não tivessem também levado à reflexão sobre uma possível consequência previsível na eventualidade de uma urgência e impossibilidade de se responder à mesma com um meio essencial para o controlo de incêndios num local de concentração de unidades fabris como é a ZEE.

Entretanto, este mesmo CF nunca questionou a pertinência da sua exigência de atribuição de viaturas para uso pessoal dos seus membros, não obstante a mesma não constituir uma obrigação estatutária ou de função que, entretanto, a ZEE se viu obrigada a satisfazer.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/