OGE 2024: Verba para medicamentos do MININT caí de 7 mil milhões para 500 milhões de kwanzas

Perto de 506 milhões kz é o valor previsto para abastecimento logístico de medicamentos para o Ministério do Interior. Valor contrasta com os sete mil milhões kz atribuídos no OGE 2023. MININT não explica as razões do corte e atira responsabilidades ao MINFIN que, por sua vez, refere que a atribuição do valor é responsabilidade do próprio MININT.