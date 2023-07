Angola exportou no segundo trimestre do presente ano um total de cerca de 94,06 milhões de barris de petróleo bruto, avaliados em aproximadamente 7,17 mil milhões de dólares, revelou hoje, em Luanda, o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás (MIREMPET).

Num documento síntese apresentado na reunião sobre as realizações das exportações de petróleo bruto e gás é sublinhado que os principais destinos do petróleo bruto exportado pelo país durante o trimestre foram a China, com 64,25%, a Índia com 6,20%, o Brasil e a Espanha com 4,25% e 4,05% respectivamente.

Quanto ao gás, as exportações realizadas no segundo trimestre de 2023 totalizaram cerca de 1,12 milhões de toneladas métricas, dos quais 77,72% representa o LNG, indica o comunicado do MIREMPET.

Segundo o documento, o volume (do gás) exportado está valorizado em aproximadamente 542,37 milhões de dólares.

As exportações de gás realizadas no trimestre em análise representaram uma diminuição de 2%, enquanto o valor resultante da comercialização deste produto revelou-se inferior em 44,10% em comparação com o trimestre anterior. A queda dos valores resultou dos baixos preços do gás no mercado internacional.

Refira-se que no período em referência, o LNG foi exportado maioritariamente para a Europa, o gás butano teve a China como único destino.

A síntese do sector petrolífero nacional indica ainda que, durante o período o preço do Brent datado no mercado internacional foi influenciado por vários factores, com realce para as preocupações de recessão económica, o abrandamento económico nos EUA devido a política do Banco Central, a fraca procura chinesa, bem como o aumento da produção da Rússia e do Irão.

Por outro lado, a diminuição dos stocks do petróleo bruto e da gasolina, o aumento da procura de combustíveis, os anúncios de cortes de produção da OPEP em Abril e Junho, contribuíram favoravelmente para a recuperação dos preços no período em análise.

Nesse sentido, no segundo trimestre de 2023, o "Brent" registou o preço médio de 78,053 dólares por barril.