Semanário Novo Jornal

País precisa de investir 390 milhões de USD na produção de arroz

Produção de arroz no País está longe de satisfazer as necessidades de consumo. O investimento nas fazendas de Luselua, Sanza Pombo e Longa, no Kuando-Kubango, não impulsionou a produção local, que precisa de cultivar três mil hectares para mudar o quadro.