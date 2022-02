A companhia aérea nacional só devera privatizar parte do capital em 2023 ou 2024, disse hoje em Luanda o seu presidente executivo, tendo Eduardo Soria explicado que isso resulta do impacto nefasto que a pandemia da Covid-19 teve na TAAG e nas restantes companhias aéreas com eventual interesse no negócio. A empresa quer duplicar número de voos, internos e internacionais, que realiza actualmente.

Em conferência de imprensa, realizada para fazer o balanço dos 100 dias da nomeação da nova administração, Soria explicou que a prioridade neste período foi acertar as contas da empresa, que vem de uma crise de anos sucessivos com défices profundos.

O gestor justificou o alongamento do calendário da TAAG, que é uma das jóias da coroa do PROPRIV, o programa de privatizações lançado pelo Executivo, e onde a companhia de bandeira deve libertar para os privados uma parte inferior a 50% do seu capital, com o impacto da pandemia, especialmente nos países da Europa e da América do Sul, onde estão os principais destinos da transportadora.

"Estamos num cenário muito instável e uma privatização neste cenário não parece a melhor decisão", disse Eduardo Soria, citado pela Lusa, tendo avançado ainda que, até que a privatização tenha início, provavelmente dentro de dois anos, o foco vai estar nas poupanças e crescimento da empresa.

"As empresas valem o que estamos dispostos a pagar por elas. O valor da TAAG é claramente superior ao valor que tinha quando chegámos, mas ainda estamos longe de entrar num processo de privatização ou parceria", considerou ainda o gestor, que aguarda a melhor global das empresas de aviação para uma delas demonstre interesse pela entrada no capital da TAAG.

Por seu lado, a presidente do conselho de administração da empresa, Ana Francisco Major, citada ainda pela agência de notícias portuguesa, salientou no balanço dos 100 dias que a actual equipa recebeu a TAAG "com uma fragilidade agravada pela pandemia", tendo posto em prática várias mudanças operacionais para assegurar a sobrevivência da companhia, e destacando alguns resultados alcançados, nomeadamente a nível de tesouraria que passou de 6 para 180 dias de caixa.

Também no campo das melhorias apontou o facto de se ter passado a concentrar numa só área as compras que antes estavam deslocalizadas, prosseguindo-se o diagnóstico da empresa para travar o sangramento de recursos financeiros, já que a equipa continua a encontrar todos os dias "algumas surpresas".

Dentro do processo de restruturação de que a TAAG está a ser alvo, cabem também as relações de trabalho e a busca de recursos próprios para que a transportadora não dependa apenas do suporte do Estado, acrescentou.

Questionado sobre o valor da dívida, o antigo presidente executivo e agora administrador não executivo Rui Carreira adiantou, ainda segundo a Lusa, que esta se situava em 1,2 mil milhões de dólares (1,05 mil milhões de euros) e que foi possível ressarcir parte da dívida com fornecedores ligados ao Estado graças ao reforço de 700 milhões de dólares (612 milhões de euros) injectado pelo Estado angolano, que permitiu também à TAAG ficar com capitais próprios positivos.

Quanto à dívida com fornecedores estrangeiros, rondava os 250 milhões de dólares (218 milhões de euros), mantendo-se ainda próxima deste valor.

Neste encontro com os jornalistas foi ainda avançado que a TAAG quer aumentar o número de voos semanais domésticos e internacionais praticamente para o dobro dos que realiza actualmente.