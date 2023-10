Os dados da China, o maior consumidor global de crude, são pessimistas há várias semanas, com problemas estruturais em sectores que em tempos foram relevantes para fazer da economia chinesa a fortaleza que é hoje, como o imobiliário, mas quando a Alemanha e o Reino Unido começam a derrapar também, tempos adversos se aproximam para as petroeconomias mais dependentes, como a angolana.

Alguns analistas não vacilam ao considerar que sem o conflito no Médio Oriente e as sanções sobre a energia russa por causa da guerra na Ucrânia, o sector petrolífero poderia estar, por estes dias, a atravessar um dos seus piores momentos de sempre, mesmo que o poderoso "cartel" da OPEP+ mostre estar atento e com versatilidade para cortar na produção que considerar ser excedente.

E como se isso não fosse suficientemente mau para as petroeconomias que tardam ou não estão sequer empenhadas na diversificação das suas economias, onde a angolana, não sendo o caso mais grave, está longe do que podia já ter sido feito, agora, a Agência Internacional de Energia (AIE), vem reconfirmar que o consumo mundial de Petróleo e gás natural vai atingir o seu pico antes de 2030, começando aí uma agressiva descida rumo ao abismo da irrelevância à medida que as energias verdes sobem a montanha da indispensabilidade.

Como a Reuters está a noticiar nesta manhã de terça-feira, 23, o barril de crude Brent, a principal referência para as ramas exportadas por Angola, tal como o norte-americano WTI, estão pressionados em baixa pelos dados da Europa, tanto da União Europeia como do Reino Unido, onde a actividade económica está a dar mostras de arrefecimento substancial a ponto de poder influir negativamente nos mercados petrolíferos.

Isto, quando já se conhece a situação nos EUA, a maior economia global e o maior consumidor de energia, com uma questão agreste em curso, onde à inflação concorre com o risco de recessão gerado pelas altas taxas de juro usadas pela FED, precisamente como antidoto para a doença inflacionista, como fontes dos maiores receios em Washington.

A recessão que se aprofunda na Alemanha, o motor da União Europeia, e a quebra acentuada do volume de negócios no Reino Unido, estão por detrás da queda de quase 2% no valor do barril na segunda-feira, embora os analistas mais comprometidos com os interesses no sector sublinhem que é o aparente refluxo na fornalha do Médio Oriente, observado a partir do início do processo de libertação dos reféns do Hamas, que está a aliviar a pressão sobre os mecados.

Ou seja, está agora claro que se, por exemplo, amanhã o conflito entre o Hamas e Israel chegasse ao fim, e a guerra na Ucrânia terminasse, o petróleo daria um trambolhão nos gráficos que nem o dedo ágil no gatilho dos cortes à produção de sauditas e russos teria um efeito almofada na queda...

Mas é igualmente verdade que se o conflito no Médio Oriente alastrar para a restante geografia do mais complexo xadrez geopolítico do mundo, de onde sai 40% do crude consumido em todo o mundo, tal como previram a JPMorgan e a Goldman Sachs, o barril pode disparar rapidamente para os 110 USD e além disso.

O que quer dizer que no universo da petrodependências, como Angola ou a Nigéria, ou a Líbia, para falar apenas de exportadores africanos, o futuro imediato pode ser de alívio nos cofres ou desespero para pagar as contas, como as gigantescas dívidas que afogam estas economias há anos a fio.

Para já, para Angola, as coisas estão a ir bem, porque o importante, neste complexo jogo, é a forma como se cai, não a queda em si, e o barril de Brent ainda se aguenta acima dos 90 USD, 90,42 USD, mais 0,61% que no fecho anterior, perto das 11:40, hora de Luanda, desta terça-feira, 23, porque o Governo de João Lourenço mantém uma almofada confortável a partir dos 75 USD/média com que elaborou o seu OGE 2023.

Alias, a bem dizer, este é um momento que deveria ser aproveitado para fazer aquilo que se sabe há décadas que devia já estra feito, que é investir até ao último tostão na diversificação da economia, porque o fim dos combustíveis fósseis como energizante global está para breve, como voltou a AIE a sublinhar hoje com o seu mais recente Outlook para a Energia Global.

Diz a AIE que o pico do consumo de crude, carvão e gás vai acontecer antes de 2030 e que chegou ao fim o galope desenfreado no investimento em pesquisa e produção por novas reservas e aumento de produção, à medida em que as renováveis tomam conta dos mercados, embora sublinhe no documento que esses investimentos nos hidrocarbonetos ainda vai ter de ser mantido durante vários anos.

O mundo começa a perceber, diz o documento, que não há futuro sem uma alteração profunda do paradigma do consumo de energia e que essa consciência já está não só assumida como o sector verde é já um negócio muito atractivo, fazendo com que a transição esteja jáa ser alimentada mais pelas mais valias que proporciona que pela necessidade de investir na garantia de um futuro para a Humanidade.

Um exemplo dado é este: em 2020, em cada 25 carros vendidos novos, um era eléctrico, apenas três anos passados, são já 5 em cada 25, sendo este um crescimento exponencial que permite antever que em escassos anos, a electricidade gerada por vento, sol e água rinfará em absoluto sobre os combustíveis fósseis.

O que tem a dizer sobre isto a OPEP e a OPEP+ que, como recorda Irina Slav, no site OilPrice, havia há pouco tempo apontado para uma crescente procura de crude até 2045? Provavelmente alguma coisa será dita na reunião mensal que terá lugar no início de Novembro.

Para Angola, as contas são estas...

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, manter o Brent acima dos 90 USD permite diluir os efeitos devastadores da crise cambial e inflacionista e gera superavit relevante face ao valor de 75 USD por barril com que foi elaborado o OGE 2023.

O petróleo representa hoje mais de 90% das suas exportações, corresponde até 35% do PIB e garante cerca de 60% dos gastos de funcionamento do Estado.

O Presidente da República, João Lourenço, deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de manter a produção nacional acima de 1,1 mbpd com os campos "Ndola Sul", "Agogo Fuel ou os projectos "Begónia", "Cameia" e "Golfinho", gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década, o problema é claramente o desinvestimento das majors a operar no país.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada e prevista redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.