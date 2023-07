O barril de Brent para entrega em Setembro está esta sexta-feira, pelas 10:30, nos 81,40 dólares, no mercado de futuros de Londres. São notícias animadoras para Angola, visto que o Brent prossegue assim a sua subida e situa-se nos níveis mais altos desde Abril. E o País bem precisa de boas notícias, tendo em conta a derrocada da moeda nacional, com o Kwanza a tentar "equilibrar-se" nos 823,9 por dólar e a perder vertiginosamente para o euro, que está esta manhã a valer 921,6 kwanzas.

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Setembro já tinha terminado ontem no mercado de futuros de Londres em alta de 1,56%, para os 81,36 dólares.

O Brent prosseguiu assim a sua subida e situa-se nos níveis mais altos desde Abril, depois de hoje a Agência Internacional de Energia (AIE) ter revisto em baixa, pela primeira vez este ano, as suas previsões sobre a procura global de petróleo para 2023 devido à deterioração das expectativas económicas.

As contas de Angola dependem sobremaneira do valor do brent, pois o OGE 2023 tem como preço de referência do petróleo 75 dólares por barril e uma produção média de 1,18 milhões de barris.

O petróleo representa, aliás, mais de 90% das exportações do País e as exportações de crude, no primeiro trimestre deste ano, caíram cerca de 30% face ao ano anterior, ou seja, o Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, foi negociado a 82,10 USD o barril em média, no primeiro trimestre de 2023, comparativamente aos 97,90 USD no mesmo período do ano passado.