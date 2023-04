Por detrás da travagem no "voo" em que o crude já estava nos mercados internacionais está a velha ameaça de recessão nos Estados Unidos, a maior economia e o maior consumidor de petróleo do mundo.

E por detrás do recrudescer dos problemas na economia norte-americana estão as palavras dos responsáveis pela Reserva Federal que admitem a existência de um stresse no sector bancário que pode levar à recessão económica do país.

Este recado baralhou as contas dos analistas que, pelo menos muitos deles, embora outros mantenham que a história das falências no sector bancário mundial, especialmente no norte-americano ainda está a começar, como o mundialmente famoso economista norte-americano Jeffrey Sachs, já tinham dado como passado o episódio das abruptas quedas dos bancos Silicon Valley e Signature e, depois, do europeu Credit Suisse.

E com a ameaça de recessão de volta à economia norte-americana, com ela chega o impacto na procura por crude, o que, como sempre sucede, caiu com ruido nos mercados petrolíferos, embora, para já, tendo apenas interrompido uma ascensão que na quarta-feira levou o barril ao valor mais alto de há um mês para cá.

Depois de ter atingido os 87,35 USD na quarta-feira, com as palavras perigosas do banco central dos EUA, o barril estancou o passo e posicionou-se na casa dos 86 USD, estando esta quinta-feira, perto das 13:00, hora de Luanda, a valer 86,96 USD, menos 0,7% que no fecho da última sessão.

Como factores de corrosão nos mercados estão ainda as repercussões da injecção de milhões de barris das reservas estratégicas dos EUA no mercado, a inflação ainda muito alta nos EUA e na Europa ocidental, e as ameaças de recessão que se estendem também aos países europeus mais relevantes economicamente.

A pressionar em alta, está essencialmente a recuperação da China, que tem fornecido dados aos mercados onde se destaca o aumento do seu sector industrial, mais consumo de crude e novas expectativas de um crescimento mais robusto este ano, na sequência ainda do fim da pandemia e dos efeitos da guerra na Ucrânia, sem esquecer os cortes na produção da OPEP em mais de 1,1 milhões de barris por dia e da Rússia, que se junta à OPEP na OPEP+, de cerca de 600 a 700 mil barris por dia.

As contas angolanas

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, este momento dos mercados, é uma boa notícia para que o país possa realizar a necessária transformação económica libertando-se da dependência do crude, mesmo que tal venha a verificar-se nos últimos anos, se bem que menos que o desejado.

... com o barril a valer mais de 86 USD, o Governo angolano volta a estar folgado no que diz respeito às suas contas porque o OGE 2023 foi elaborado com o barril nos 75 USD.

Este cenário é especialmente importante para Angola porque ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa mais de 90% das suas exportações, perto de 30% do PIB (tem vindo a descer nos últimos anos o peso do sector) e mais de 50% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década.

Por detrás desta, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.