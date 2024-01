Petróleo: ANPG anuncia resultados do concurso público para as bacias terrestres do Baixo Congo e Kwanza - Qualificadas nove empresas operadoras e cinco não-operadoras

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) anunciou esta segunda-feira, 22, o resultado do concurso público internacional para a exploração das bacias terrestres do Baixo Congo e do Kwanza, com nove empresas qualificadas como operadoras e cinco como não-operadoras, a partir das quais foram já constituídos quatro grupos empreiteiros.