Depois de quase três semanas de ataques diários sobre as posições dos rebeldes Houthis no Iémen, onde uma coligação de aliados dos EUA têm despejado centenas de misseis, os ataques contra as embarcações que atravessam o Estreito de Bab al-Mandeb, a caminho do Canal do Suez, no Mar Vermelho não cessaram e isso está a gerar pânico nos mercados como ainda não se tinha visto.

Desde os primeiros ataques dos Houthis do Iémen, há mais de dois meses, aos navios comerciais, incluindo petroleiros, com ligações a Israel e aos EUA, em solidariedade com o povo palestiniano que está a ser "chacinado" pelas forças israelitas em Gaza há quase quatro meses, os mercados do petróleo têm conseguido evitar o pânico à espera que o problema seja solucionado.

A rota do Mar Vermelho, que liga o Mar Arábico (Índico) ao Mar Mediterrâneo (Atlântico), responde por cerca de 15% do comércio mundial de bens e mais de 12% do crude que chega ao ocidente, está a ser evitada por cada vez mais companhias de transporte marítimo devido às ameaças de ataques dos rebeldes.

Com a evidência de que a coligação liderada pelos EUA, apesar da persistência dos bombardeamentos sobre as posições Houthis, não está a conseguir travar os ataques às embarcações que surgem no Estreito Bab al-Mandeb, como se esperava, o receio de que o fluxo de petróleo e bens sofra uma perturbação prolongada está agora a agitar fortemente os mercados.

Isso mesmo está reflectido no sector petrolífero, onde o barril de Brent, a referência principal para as ramas exportadas por Angola, subiu nas últimas horas de forma pronunciada, fixando-se acima dos 80 USD, chegando mesmo aos 81,07 USD perto das 14:50, hora de Luanda, nesta quinta-feira, 25.

E um dos factores que está a acelerar a contaminação do pânico foi a decisão da MAERSK, um gigante global do transporte marítimo, de mandar dois navio, com carga destinada aos EUA, dar a volta depois de terem sido alvejados por misseis e drones rebeldes a partir do Iémen, no Estreito Bab al-Mandab.

Citado pela Reuters, Joshua Mahony, analista da Scope Markets, disse que os mercados da energia estão "finalmente a acordar para a forte possibilidade de disrupções sérias no fornecimento acontecerem e durarem meses".

Isto, depois de estar já a ser vista como "uma impossibilidade" encontrar uma solução militar para a acção dos rebeldes Houthis, apoiados pelo Irão, que já vieram reafirmar que os ataques só vão parar quando terminar a chacina de civis na Faixa de Gaza e for tomada a decisão de criar um Estado Palestiniano.

O Estreito de Bab al-Mandeb é uma passagem estratégica entre o Mar Vermelho e o Mar Arábico com apenas 50 kms a separar a costa da Península Arábica, no Iémen, e a costa africana do Dbibuti e da Eritreia, onde as embarcações de grande porte, como os petroleiros e os cargueiros, surgem como alvos que podem ser facilmente atingidos pelos misseis e drones rebeldes.

Este cenário dramático no Mar Vermelho está a tornar irrisória a importância de notícias que noutras ocasiões seriam vistas como fortes impulsionadoras dos mercados, como uma descida abrupta e inesperada dos stocks de crude nos EUA e ainda o ressurgimento de estímulos do Governo chinês à economia, o que abre perspectivas de um aumento considerável do consumo de energia no gigante asiático.

Para Angola, as contas...

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, ter o Brent nos 80 USD permite, embora não seja o antidoto definitivo, diluir alguns dos efeitos devastadores da crise cambial e inflacionista, até porque o país enfrenta também o problema da persistente redução da produção diária.

Com OGE 2024 elaborado com um valor de referência médio para o barril de 65 USD, estes valores actuais permitem um relativo optimismo, mas aumentar a produção é o factor-chave, o que ficou mais fácil depois de Angola ter, em Dezembro passado, anunciado a saída de membro da OPEP, o que deixa um eventual acréscimo da produção fora dos limites impostos pelo cartel aos seus membros como forma de manter os mercados equilibrados entre oferta e procura.

O crude ainda responde por cerca de 90% das exportações angolanas, 35% do PIB nacional e 60% das receitas fiscais do país, o que faz deste sector não apenas importante mas estratégico para o Executivo.

O Presidente da República, João Lourenço, deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de aumentar a produção nacional, actualmente perto dos de 1,12 mbpd, gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década, o problema é claramente o desinvestimento das majors a operar no país.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada e prevista redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.