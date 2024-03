Os ataques ucranianos das últimas 48 horas a um conjunto de refinarias da Rússia, o 2º maior exportador do mundo, levou a uma quebra de mais de 15% na sua capacidade de refinação, fazendo com que, ao fim de largos meses, esta guerra voltasse a "queimar" os mercados.

E não era para menos, porque os drones ucranianos incendiaram pelo menos três refinarias de grande capacidade, obrigando ao seu encerramento, não se sabendo por quanto tempo, o que deixa os mercados ainda mais inquietos.

Isto, porque, apesar de o crude russo estar a sair do circuito do consumo no ocidente, devido às sanções dos EUA e da União Europeia, por causa da invasão da Ucrânia, este é hoje fundamental para alimentar a exigente necessidade de energia do continente asiático.

Com três importantes refinarias em baixo, nas regiões de Ryazan, Novogorod e Leningrad, repectivamente a maior de todas, da Rosneft, a de Kirishi, a 2ª maior, e a 4ªa, em Norsi, as consequências dependem do tempo de paragem forçada.

Todas estas refinarias, embora existam ainda relatos de que outras infra-estruturas ligadas ao sector energético da Rússia tenham igualmente sido atingidos, foram filmadas a arder por videoamadores e assim que começaram a circular nas redes sociais, instalou-se o pânico.

Há largos meses, depois de um ciclo de forte impacto no primeiro ano de guerra, em 2022, que o conflito no leste europeu, apesar de envolver o 2º maior produtor/exportador mundial, não influía tanto nos mercados petrolíferos...

Mesmo que a matéria-prima russa esteja a ser reencaminhada para o oriente, motorizando a as indústrias chinesa e indiana, o petróleo não tem cara e se falta de um lado, encarece também do outro, porque o mercado global funciona como um corpo com múltiplos órgãos.

Todavia, se os drones ucranianos foram os principais responsáveis pela "explosão" dos mercados entre quarta-feira, 13 e esta quinta-feira, 14, com o barril de Brent a atingir máximos do início de Novembro do ano passado, 84,44 USD, perto das 09:30, hora de Luanda, dos EUA também chegaram contributos.

Com efeito, como recordam as agências e os sites especializados, os mais recentes dados mostram um forte incremento da procura na maior economia do mundo, e maior consumidor da matéria-prima, o que coincide com o estatuto de maior produtor a pertencer aos Estados Unidos.

Como é recorrente, com a crescente procura, os stocks de refinados, como a gasolina, descem abruptamente e os preços nas bombas disparam, deixando os norte-americanos loucos, porque os seus potentes bólides não andam a água, o que se reflecte politicamente de imediato.

E nos EUA está-se em período de campanha eleitoral, sendo gasolina cara a última coisa que o Governo quer e muito menos quando o Presidente é candidato à reeleição, como sucede com Joe Biden, ainda por cima com o seu arqui-inimigo Donald Trump pela frente, já a 05 de Novembro.

Ora, face a este cenário, não é de admirar que a Administração Biden dispare medidas de urgência para fazer baixar os combustíveis, o que, numa economia de mercado intransigente, como é a norte-americana, a única forma de fazer baixar a gasolina e conseguir reduzir o valor do barril.

Tal como o Brent, em Londres, também o WTI em Nova Iorque está em alta, a bater nos 80 USD, e para travar uma nova escalada, Joe Biden tem duas possibilidades, que é acabar com as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, ou injectar parte das suas reservas estratégicas no mercado.

Normalmente, posto de parte que está um fim para breve dos conflitos em Gaza e na Ucrânia, é natural que se este ciclo de alta nos valores do petróleo se mantiver, Biden opte por influenciar os mercados com a abertura das torneiras das suas gigantescas reservas estratégicas que são na ordem dos 720 milhões de barris.

Além deste imbróglio com as refinarias russas, no Médio Oriente as coisas não parecem navegar para águas menos turvas.

Isto,, depois de ser conhecida uma série de ataques de piratas nas costas da Somália ao norte de Moçambique, a navios que procuravam rotas alternativas ao Mar Vermelho/Canal do Suez, onde os ataques dos rebeldes Houthis, do Iémen não dão sossego à navegação.

Com esta via de acesso ao Mar Mediterrâneo/Atlântico sob fogo rebelde e com a alternativa pelo sul do continente africano ameaçada pela pirataria, os porta-contentores e petroleiros que partem do Golfo Pérsico ou da China e Índia com mercadorias para o ocidente podem ficar sem bussola viável para navegar em segurança e atolar no imenso índico.

Entretanto, com o barril de Brent, a referência principal para as ramas exportadas por Angola, a bater recordes de meses, em Angola fazem-se contas de somar.

E são simples de fazer...

Apesar de ter abandonado a OPEP recentemente, Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, ter o Brent nos 84 USD permite, embora não seja o antidoto definitivo, diluir alguns dos efeitos devastadores da crise cambial e inflacionista, até porque o país enfrenta também o problema da persistente redução da produção diária.

Com OGE 2024 elaborado com um valor de referência médio para o barril de 65 USD, estes valores actuais permitem um relativo optimismo, mas aumentar a produção é o factor-chave, o que ficou mais fácil depois de Angola ter, em Dezembro passado, anunciado a saída de membro da OPEP, o que deixa um eventual acréscimo da produção fora dos limites impostos pelo cartel aos seus membros como forma de manter os mercados equilibrados entre oferta e procura.

O crude ainda responde por cerca de 90% das exportações angolanas, 35% do PIB nacional e 60% das receitas fiscais do país, o que faz deste sector não apenas importante mas estratégico para o Executivo.

O Presidente da República, João Lourenço, deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de aumentar a produção nacional, actualmente perto dos de 1,12 mbpd, gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década, o problema é claramente o desinvestimento das majors a operar no país.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada e prevista redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.