O barril de crude está de novo a encaixar na sua zona de conforto que parece cada vez mais ser na casa dos 80 USD, variando algures em torno dos 85 conforme as ocorrências globais que normalmente mexem com os mercados, como o corte na produção, a evolução de conflitos, a saúde da economia global ou as mexidas políticas dos dois gigantes globais do consumo, os EUA e a China.

Quando na semana passada a decisão da OPEP+ apanhou tudo e todos de surpresa ao anunciar uma inesperada redução da produção em mais de 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), o preço da matéria-prima disparou cerca de 8%, batendo um recorde de anos na subida em um único dia.

Mas esta segunda-feira, a normalidade parece estar a impor-se e o barril de Brent, que serve de referência principal às exportações angolanas, voltou a encaixar nos 84 USD, embora ainda ligeiramente acisa de onde estava antes do anúncio da medida do "cartel" liderado pela Rússia e pela Arábia Saudita.

E foi neste sobe e desce, que tem sido o normal desde o início da guerra na Ucrânia, como já tinha sido durante os dois anos de pandemia da Covid-19, que o barril se posicionou esta segunda-feira, 10, perto das 14:40, nos 84,85 USD, uma perda de 0,35% face ao fecho de sexta-feira.

Há um dado que está a merecer uma atenção especial dos analistas, que é o facto de a OPEP+, organização que integra desde 2017, com o objectivo de equilibrar os mercados, favorecendo os produtores/exportadores, os Países Exportadores (OPEP) e um grupo de independentes liderado pela Rússia, ter já subtraído 3,6 mbpd - 2 mbp em 2022 e 1,16 mbpd já este mês - à produção em apenas um ano, sendo que a norma tem sido esse exercício servir para manter estável o valor do barril, sem as subidas com estrondo de outros tempos.

Segundo os especialistas, este reagrupar dos mercados em torno dos 85, com o Brent como referência, não significa que as coisas vão continuar assim nos próximos dias estará totalmente assimilada e compreendida, com a Bloomberg a admitir que os relatórios da Agência Internacional de Energia e das agências norte-americanas, bem como da OPEP vão ser essenciais para interpretar a situação factual dos mercados.

No entanto, os mercados vão ainda ter de considerar outra parcela no seu balanço entre o deve e o haver, que é o facto de a liderança da OPEP já ter dito que espera mais contributos dos membros do cartel que não contribuíram agora para a redução de 1,16 mbpd, maioritariamente assumidos pelos sauditas, iraquianos e Emiratos.

É ainda um enigma qual vai ser o comportamento da Rússia, que, pressionada pelas sanções ocidentais devido à guerra na Ucrânia, poderá acrescentar umas centenas de milhares de barris por dia aos cortes já anunciados, de 500 mil bpd.

As contas angolanas

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, este momento dos mercados é uma boa notícia para que o país possa realizar a necessária transformação económica libertando-se da dependência do crude,, mesmo que tal venha a verificar-se nos últimos anos, se bem que menos que o desejado.

Com o barril a valer pouco mais de 84 USD, o Governo angolano volta a estar folgado no que diz respeito às suas contas porque o OGE 2023 foi elaborado com o barril nos 75 USD.

Este cenário é especialmente importante para Angola porque ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa mais de 90% das suas exportações, perto de 30% do PIB (tem vindo a descer nos últimos anos o peso do sector) e mais de 50% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década.

Por detrás desta, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.